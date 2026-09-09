Ile Maurice: Trottinettes et deux-roues électriques - Un virage réglementaire se profile

Face à la hausse des accidents impliquant des trottinettes et mobylettes électriques, ainsi que des quads, le gouvernement veut revoir les règles du jeu. Enregistrement, assurance, connaissance du Code de la route : plusieurs mesures sont à l'étude pour mieux encadrer ces véhicules et protéger leurs utilisateurs.

Les routes pourraient bientôt voir apparaître de nouvelles règles pour les utilisateurs de mobylettes et de trottinettes électriques. Face à une hausse préoccupante des accidents impliquant ces véhicules, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a annoncé récemment qu'une réglementation était en préparation. Le bureau de l'Attorney General travaille sur une nouvelle loi concernant ces véhicules. L'objectif est clair : mieux encadrer une pratique devenue de plus en plus courante et renforcer la sécurité de tous les usagers de la route.

Aujourd'hui, les mobylettes et les trottinettes électriques circulent sur les routes sans être soumises à un cadre réglementaire comparable à celui applicable aux véhicules traditionnels. Plaque d'immatriculation, permis de conduire, assurance : plusieurs de ces exigences ne sont actuellement pas systématiquement imposées à leurs utilisateurs.

L'assurance obligatoire ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement envisage notamment l'enregistrement des véhicules, afin de permettre une meilleure identification des engins circulant sur les routes. Une meilleure sensibilisation et une meilleure connaissance du Code de la route font également partie des pistes étudiées. Autre mesure envisagée : rendre l'assurance obligatoire. Cette disposition pourrait jouer un rôle important en cas d'accident.

En étant assurés, les utilisateurs pourraient bénéficier d'une meilleure protection et les victimes pourraient plus facilement être indemnisées en cas de dommages. Une manière également de renforcer la responsabilité des conducteurs et de rapprocher progressivement les règles applicables à ces nouveaux moyens de déplacement de celles déjà en vigueur pour les autres véhicules.

«Quad res ilegal lor larout»

Pour les quads, en revanche, pas question de modifier pour l'instant la règle fondamentale : leur circulation sur les voies publiques reste interdite. Le ministre des Transports a tenu à le rappeler sans ambiguïté : «Quad res ilegal lor larout. Kapav roul li dan bann sase ek terin prive, lor larout li pa sipose roule.» Les quads peuvent donc être utilisés sur des espaces appropriés, notamment des terrains privés et dans les chasses, mais ils ne sont pas censés circuler sur les routes publiques.

Avec ces annonces, le gouvernement semble vouloir répondre à une réalité qui s'impose de plus en plus sur les routes : les nouveaux modes de déplacement se multiplient, mais les règles qui les encadrent doivent désormais suivre. L'enregistrement des véhicules, l'assurance obligatoire, la sensibilisation au Code de la route et la création éventuelle d'espaces dédiés pourraient constituer les principaux piliers de cette nouvelle réglementation.