Ile Maurice: Le pays réclame une visite officielle du Pakistan après 18 ans d'attente

Un dialogue diplomatique tenu récemment à Islamabad a mis en lumière les liens particuliers, mais largement sousexploités, entre Maurice et le Pakistan. Convoquée par le forum Diplomacy Inclusion Climate Action Education, en collaboration avec le ministère pakistanais des Affaires étrangères, la Pakistan-Africa Roundtable a réuni plusieurs chefs de mission africains, dont le haut-commissaire de Maurice à Islamabad, Munsoo Kurrimbaccus, le vendredi 4 septembre.

Son intervention a été l'une des plus marquantes de la rencontre. Il a rappelé que Maurice entretient une relation qu'il a qualifiée d'«émotionnelle» avec le Pakistan et s'est dit désireux de renforcer les échanges commerciaux et les investissements.

Mais le diplomate n'a pas mâché ses mots : aucune délégation pakistanaise de haut niveau ne s'est rendue à Maurice depuis 18 ans. Un constat qui tranche avec les discours d'amitié habituels et illustre, selon lui, le fossé entre les intentions affichées et les actes concrets.

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Munsoo Kurrimbaccus a également pointé un problème très concret pour les consommateurs mauriciens : les produits pharmaceutiques et cosmétiques indiens arrivent sur le marché local bien plus rapidement que leurs équivalents pakistanais, alors que Maurice souhaite diversifier ses sources d'approvisionnement. Les lenteurs administratives et logistiques compliqueraient ainsi les échanges avec le Pakistan.

Autre chiffre révélateur : pas moins de 33 mémorandums d'entente entre les deux pays seraient en attente depuis plusieurs années, sans qu'aucun n'ait été transformé en accord formel. Cette accumulation de textes non finalisés souligne la nécessité de dépasser les rencontres protocolaires pour bâtir des relations institutionnelles, économiques et humaines durables.

L'ambassadeur Hamid Asghar Khan, porte-parole de la coopération PakistanAfrique, a présenté le continent africain comme un «océan d'opportunités» pour les entreprises pakistanaises, citant notamment les secteurs pharmaceutique, textile et du prêt-à-porter. Pour Maurice, le message central reste toutefois clair : les paroles doivent désormais se traduire par une visite officielle et par la concrétisation des accords en suspens.