Ile Maurice: Dystrophie musculaire - Un service dédié inauguré à l'hôpital SSRN

Un service dédié aux personnes atteintes de dystrophie musculaire a été inauguré à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), lundi, à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la dystrophie musculaire de Duchenne. Le projet, porté par le ministère de la Santé en collaboration avec la Muscular Dystrophy Association (MDA), bénéficie du soutien financier de SBI (Mauritius) Limited. Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a annoncé qu'un espace similaire pourrait être aménagé dans le Sud, notamment à Souillac ou à Rose-Belle. L'objectif : faciliter l'accès aux soins pour les enfants atteints de dystrophie musculaire, dont les difficultés de mobilité compliquent les déplacements vers les hôpitaux du Nord.

La MDA souhaite désormais renforcer cette prise en charge à travers la création d'au moins quatre lits dédiés aux patients atteints de dystrophie musculaire dans chaque hôpital régional. Selon son président, Soodesh Patroo, cette initiative permettra d'améliorer l'accès aux soins spécialisés et les conditions d'accueil des patients. Créée en 2003, la MDA accompagne depuis plus de deux décennies les personnes vivant avec la dystrophie musculaire et leurs familles. Pour Soodesh Patroo, l'ouverture de ce service constitue «un rêve devenu réalité».

Présent à l'inauguration, le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, a rappelé que la prise en charge du handicap relève d'une responsabilité collective. Il a annoncé une réforme du système de prestations liées au handicap afin de mieux tenir compte de la situation fonctionnelle des personnes concernées, au-delà du seul aspect médical. L'objectif est notamment de moderniser les critères d'évaluation et d'adapter davantage les aides aux besoins des bénéficiaires.

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Le ministère accorde déjà une pension de base, des aides financières aux enfants de moins de 18 ans et une allocation aux proches aidants, récemment portée à Rs 4 250. Des aides sont également disponibles pour l'acquisition de certains équipements, notamment des fauteuils roulants motorisés. Ashok Subron a par ailleurs indiqué qu'une réforme constitutionnelle visant à renforcer la protection des personnes en situation de handicap contre les discriminations figure parmi les priorités de la Commission de révision constitutionnelle.

Lors de la cérémonie, la situation des personnes autistes a également été évoquée. Environ 14 000 personnes seraient concernées à Maurice, selon les chiffres avancés par le ministre de la Santé, qui a indiqué que le gouvernement envisage la création de centres spécialisés. Selon Anil Bachoo, une salle dédiée aux personnes autistes ouvrira prochainement à l'hôpital de Flacq.