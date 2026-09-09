Ile Maurice: Emirates dévoile un nouveau siège Premium Economy à cloison électrique

Emirates a dévoilé un nouveau siège Premium Economy doté d'une cloison de séparation électrique réglable entre chaque siège, pouvant se déployer jusqu'en haut du dossier. Introduit à bord des Airbus A350 nouvellement livrés, ce siège offre aux passagers une plus grande maîtrise de leur espace personnel.

Installé dans la cabine Premium Economy de l'Airbus A350 d'Emirates, configurée en 2-3-2 et comptant 28 sièges, ce produit s'inscrit dans les investissements continus de la compagnie pour améliorer l'expérience de ses passagers. Selon Emirates, la cloison de séparation électrique se déployant jusqu'en haut du dossier constitue une première dans une cabine Premium Economy.

Les sièges Premium Economy d'Emirates offrent une largeur de 20 pouces et un espacement pouvant atteindre 39 pouces à bord de l'A350. Ils s'inclinent en position berceau sans empiéter sur l'espace de la rangée arrière.

Comment fonctionne ce dispositif

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Les passagers peuvent relever ou abaisser le séparateur à l'aide des commandes du siège, puis le verrouiller dans la position souhaitée, pour un environnement plus intime lors des repas ou du travail. Ce siège est le premier de la gamme Premium Economy d'Emirates entièrement réglable électriquement : via l'unité de commande intégrée, les passagers peuvent ajuster leur position d'une pression sur un bouton, avec des réglages dédiés, notamment un mode détente ou un mode repas.

Un confort ergonomique renforcé

Le confort a également été retravaillé avec l'introduction de l'appuie-tête U-Dream de Safran Seats. Gainé de cuir, il offre un soutien pour la tête et la nuque, avec des ailettes ajustables selon plusieurs positions. Un repose-pieds en cuir, déployable manuellement, complète l'ensemble et vise à réduire la fatigue au niveau des jambes.

La recharge sans fil fait son entrée en Premium Economy, en complément d'un port de recharge USB-C et d'une tablette intégrant un support pour téléphone, permettant d'utiliser un appareil personnel comme second écran pendant les repas ou les divertissements.

Divertissement et nouvelles caméras extérieures

Les passagers ont accès à ice, le système de divertissement en vol d'Emirates, sur un écran tactile 4K HDR de 13,3 pouces. À bord des A350 nouvellement livrés, de nouvelles caméras extérieures, orientées vers les côtés gauche et droit, complètent celles déjà tournées vers l'avant et vers le sol, pour une vue plus large du vol.

Une offre de restauration et de boissons

Les repas, aux inspirations régionales et préparés par les chefs d'Emirates, sont servis dans de la porcelaine fine Royal Doulton, avec des serviettes en lin et des couverts en acier inoxydable Robert Welch. La sélection de boissons comprend le Chandon Vintage Brut 2021, vin effervescent australien réservé aux passagers Premium Economy d'Emirates dans le monde entier.

Dès septembre, sur certaines liaisons, la compagnie proposera également le Chablis Premier Cru Jean-Marc Brocard 2024 et La Parde de Haut-Bailly 2014, un vin de Pessac-Léognan, à Bordeaux. En octobre, Emirates introduira le Wiston Estate Brut NV, premier vin effervescent anglais servi par la compagnie, exclusivement en Premium Economy sur les liaisons vers le Royaume-Uni. Emirates indique avoir consacré plus d'un milliard de dollars américains à son programme oenologique depuis 2006.

Des trousses de confort avec soins pour la peau

Sur les vols long-courriers, les passagers Premium Economy reçoivent des trousses de confort réutilisables, conçues en partenariat avec United for Wildlife, à partir de matériaux biosourcés, dont une alternative au cuir à base de cactus, et mettant à l'honneur des espèces menacées issues de quatre habitats naturels. Elles intègrent, pour la première fois en Premium Economy, des produits de soin d'origine végétale signés Aveda, ainsi que des chaussettes, un masque de nuit, des bouchons d'oreilles et un nécessaire d'hygiène dentaire.

Une cabine en expansion depuis 2022

Depuis le lancement de sa Premium Economy en 2022, Emirates a étendu cette cabine à une part croissante de sa flotte ; le produit est désormais proposé sur l'ensemble des marchés desservis par ses Airbus A350. La cabine a été élue «Best Premium Economy Class» aux Business Traveller Middle East Awards en 2024 et 2025, ainsi que «Airline with the Best Premium Economy Class» aux ULTRAs Awards 2025.

Ce nouveau siège s'inscrit dans la continuité des investissements d'Emirates dans la connectivité, le Wi-Fi à bord et les systèmes de divertissement, la compagnie ayant notamment été précurseure sur ces technologies au sein du secteur aérien.