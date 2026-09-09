Ile Maurice: Performances en retrait pour le pays

Les élèves mauriciens affichent une forte curiosité pour les apprentissages, mais leurs performances restent nettement inférieures à la moyenne de l'OCDE, selon les résultats de l'enquête PISA 2025.

À 15 ans, les élèves mauriciens obtiennent 407 points en mathématiques, contre 463 pour l'OCDE, 405 en lecture, contre 461, et 438 en sciences, contre 482.

En sciences, 39,8% des élèves se situent sous le niveau 2, considéré comme le seuil minimal de compétence, contre 25,7% dans l'OCDE. À l'inverse, seuls 2,6% atteignent les niveaux 5 ou 6, contre 7,2% dans l'OCDE.

Ces résultats masquent d'importantes disparités sociales : l'écart entre les élèves les plus favorisés et les moins favorisés atteint 94 points en sciences, contre 84 dans l'OCDE.

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Le paradoxe mauricien réside toutefois dans l'attitude des élèves. 81,9% disent aimer apprendre de nouvelles choses, contre 68,8% dans l'OCDE, et 85,1% déclarent aimer comprendre comment les choses fonctionnent. L'indice de curiosité place même Maurice au premier rang des 85 systèmes évalués.

Pour l'OCDE, le défi est donc moins l'accès à l'école que la capacité du système à transformer cette curiosité en compétences solides, notamment en lecture, mathématiques et sciences.