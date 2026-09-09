Alors que le processus de privatisation des casinos relevant de la State Investment Corporation (SIC) entre dans une phase décisive, un autre malaise gagne les établissements publics.Plusieurs employés disent ne pas comprendre la multiplication des promotions internes, dans un contexte où la direction évoque pourtant des difficultés de trésorerie et l'arrêt des investissements publics.

Selon des membres du personnel ayant sollicité l'anonymat, plusieurs postes de superviseur, cage controller ou encore maintenance officer auraient récemment été attribués. Ces salariés affirment s'interroger sur les critères ayant présidé à ces nominations, certains estimant que les qualifications habituellement requises ne semblent pas toujours correspondre aux profils retenus.

«Nous ne contestons pas le principe des promotions, mais nous voulons comprendre sur quelle base elles sont accordées», confie un employé. D'autres évoquent également des avancements intervenus à quelques mois du départ à la retraite de certains salariés, alimentant un sentiment d'incompréhension au sein des équipes. Certains travailleurs vont plus loin, alléguant que des considérations politiques influenceraient certaines décisions de gestion. Ces interrogations surviennent alors que six soumissionnaires - cinq étrangers et un opérateur mauricien - sont en lice pour reprendre les casinos de l'État.

L'évaluation des offres, menée avec l'accompagnement de PwC en qualité de Transaction Adviser, devrait s'achever le 30 septembre. À ce jour, aucun repreneur n'a été désigné. Les organisations syndicales concentrent, pour leur part, leurs revendications sur la protection des salariés. Elles réclament notamment le maintien des emplois, la reconnaissance de l'ancienneté, le paiement des arriérés et le respect des droits acquis dans le cadre d'un éventuel Transfer of Undertaking.

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Pour de nombreux employés, la question dépasse désormais la seule privatisation : ils souhaitent également obtenir des garanties sur la transparence des décisions internes pendant cette période de transition, afin que les opportunités professionnelles reposent sur des critères objectifs et équitables.