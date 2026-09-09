Madagascar: Gares routières - Des transporteurs prêts à quitter Fasan'ny Karàna

Des transporteurs prévoient de quitter le stationnement de Fasan'ny Karàna avant la date butoir fixée par le ministère des Transports et de la Météorologie. « Dès jeudi, je vais faire partir mes véhicules de la gare routière d'Amoron'Akona. J'ai pris cette décision car il me tarde de quitter un stationnement où je réalise très peu de bénéfices en raison de la présence massive d'auteurs de vols en tous genres et d'escroquerie», a confié hier un président de coopérative.

Selon lui, les propriétaires de véhicules n'y trouvent plus leur compte. « Imaginez un véhicule neuf qui, au bout de seulement six mois, se dégrade en raison de la surcharge de marchandises sur le toit, alors que les versements sont insignifiants », poursuit-il.

D'autres responsables de coopératives expriment également leur intention de partir. « Nous nous en irons le moment venu », indique une autre source. Des agents de coopératives ont déjà suivi des formations sur le fonctionnement et la gestion de la gare routière d'Amoron'Akona.

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Le ministère des Transports et de la Météorologie a accordé aux transporteurs opérant à Fasan'ny Karàna un délai de quinze jours, à compter du 31 août, pour libérer le site. Il ne leur reste désormais qu'une semaine. Si certains acteurs souhaitent encore rester sur place, d'autres appellent l'État à faire preuve de fermeté afin que l'ensemble des opérateurs rejoigne la nouvelle gare routière.