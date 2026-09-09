Madagascar: Éducation - Le taux d'analphabétisme stagne

Madagascar n'a pas connu de grandes évolutions dans l'alphabétisation, à en croire les chiffres partagés, hier, dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation. Près de 76 % de sa population seraient encore analphabètes, selon le discours officiel fait par le directeur général en charge des établissements scolaires auprès du ministère de l'Éducation nationale, lors de la célébration officielle qui s'est tenue au Conseil de développement d'Andohatapenaka. Lors de la même célébration en 2022, les officiels ont également déclaré que près de 76 % de la population ne savaient ni lire ni écrire.

« D'un côté, les statistiques ne sont pas vraiment à jour. Mais il faut noter aussi que plusieurs enfants sont scolarisés, mais lorsqu'ils abandonnent le cycle primaire au bout d'une ou de deux années d'études, et lorsqu'ils ne reprennent pas les bancs de l'école en quelques années, leurs acquis retombent à zéro et ils sont classés analphabètes», explique un responsable auprès de ce ministère.

Le Sud de l'île enregistre le taux d'analphabétisme le plus élevé. « Face à ce constat, le ministère de l'Éducation nationale a déjà engagé plusieurs actions ciblées dans cette région », indique Serge Dieudonné Mamba, directeur de l'Éducation non formelle.

Des efforts ont été déployés pour mettre en place des Centres d'alphabétisation. Ces centres disposent d'animateurs dédiés à l'alphabétisation, ainsi que de responsables administratifs et pédagogiques. Des initiatives ont également été menées au niveau des écoles, ciblant spécifiquement les parents d'élèves analphabètes.

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