Madagascar: Toamasina - Fanjiry appuie l'éducation

Malgré les perturbations provoquées par le cyclone Gezani dans la région Atsinanana au cours de l'année scolaire 2025-2026, la circonscription scolaire de Toamasina I affiche de bons résultats aux examens officiels. Le taux de réussite au CEPE pour l'année scolaire 2025-2026 s'est élevé à 78,84 %, certains établissements ont même atteint un taux de réussite de 100 %. L'association Fanjiry, présidée par Elisa Randrianirina, première dame de la République de Madagascar, a donné un coup de pouce à l'éducation dans cette région. Elle a mis en place des cours de soutien scolaire gratuits destinés aux élèves préparant les examens du CEPE, du BEPC et du Baccalauréat, à la suite du passage du cyclone.

Ces cours gratuits dispensés par Fanjiry, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction régionale de l'Atsinanana, ont largement contribué à ces performances. Environ 200 enseignants ont été encadrés, dans le cadre de cette initiative, pour partager leurs connaissances et préparer aux épreuves officielles 8 200 élèves.

Le 5 septembre 2026, une cérémonie de remise de distinctions s'est tenue au Gymnase de Toamasina afin de récompenser les élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats lors des récents examens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Outre les certificats de reconnaissance, les élèves méritants ont reçu des fournitures scolaires et des soutiens matériels pour entamer la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions. « Soutenir la scolarité des enfants aujourd'hui, c'est bâtir l'avenir de Madagascar demain ».