Madagascar: Malagasy Design Gaze, - Onze regards réinventent les matières

Les matières malgaches changent de forme et prennent une nouvelle dimension. Pour sa deuxième édition, Malagasy Design Gaze, première foire du design (design fair) organisée à Madagascar et dédiée au design d'objets et au design graphique locaux, réunira onze designers, artistes et artisans à la Gare Soarano, à travers l'Orange Digital Center, du 19 septembre au 2 octobre. Curatée par Ihoby Lysiane Rabarijohn, cette nouvelle édition sera placée sous le thème « Re Dessin - Re Dessein », avec la volonté de montrer autrement les ressources et les savoir-faire de Madagascar.

Cette deuxième édition mettra l'accent sur la transformation et l'expérimentation. Pierre, terre, minéraux, architecture, graphisme ou encore recyclage seront explorés à travers différentes techniques.

« On va montrer la richesse des savoir-faire de notre île avec les minéraux, la terre, l'architecture et la transformation », explique Ihoby Lysiane Rabarijohn.

Dialogue

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Pour la curatrice, le travail consiste notamment à « faire le lien, le trait, entre la matière et le savoir-faire». Les différences de pratiques permettent ainsi de créer un dialogue entre les artisans et les designers et de proposer de nouvelles façons de travailler les matières locales. « Il y aura beaucoup de transformation, cette singularité veut attirer notre regard à de nouvelles perspectives », souligne-t-elle.

Parmi les créateurs sélectionnés figure Vero Rasendratsirofo, spécialiste de la céramique d'art et Meilleur artisan de Madagascar en 1988. Inspirée par les empreintes minérales et végétales, la forêt ou encore le désert, elle cherche à faire raconter à ses créations « l'histoire de la terre et l'éclosion de la vie ».

Stéphanie Razafindrabe Grannit'IX, à travers Granit'IX, travaille la pierre et le design contemporain. Son approche vise à valoriser les savoir-faire artisanaux tout en développant une écriture contemporaine inspirée de Madagascar.

Architecte et créateur, Georges Floret explore également la pierre avec l'envie d'expérimenter et de créer de nouvelles formes. Miangaly Elia, artiste et designer issue notamment de l'architecture, apporte pour sa part une approche contemporaine à ses créations. Elle a notamment été remarquée comme révélation d'Antson'ny tontolo.