Madagascar: Handball - Championnat du pays dames - THBC défie My-Sah en finale

Le championnat de Madagascar de handball senior dames connaîtra une finale aux airs de revanche entre My-Sah Itasy et THBC ce jour au Palais des sports Mahamasina. Championne en titre, le club de My-Sah en provenance d'Itasy retrouvera THBC, vice-championne en 2025, dans un remake de la finale de l'an dernier remportée 25-24 par les handballeuses d'Itasy.

En demi-finale, disputée mardi au Palais des sports Mahamasina, les championnes en titre ont décroché leur billet pour la finale après avoir dominé TMI Ihorombe sur le score sans appel de 24-15. My-Sah a rapidement pris les commandes, menant 4-1 après quatre minutes et 6-2 après treize minutes. TMI a tenté de résister, mais l'écart s'est progressivement creusé. À la pause, My-Sah avait déjà creusé un écart conséquent (13-6).

Au retour des vestiaires, My-Sah a poursuivi sa domination. Malgré quelques réactions de TMI, l'équipe d'Itasy a conservé une confortable avance, passant notamment à 17-8, puis 20-9. TMI a réduit quelque peu l'écart dans les dernières minutes, sans toutefois remettre en cause la qualification de My-Sah. Les championnes en titre ont finalement conclu la rencontre sur le score de 24-15.

Sonnette d'alarme

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Dans la seconde demi-finale, THBC a remporté un duel particulièrement disputé face à l'ASRB sur le score de 27-25. L'ASRB a pourtant parfaitement entamé la rencontre, profitant des arrêts de sa gardienne pour prendre rapidement l'avantage. THBC a dû patienter avant de trouver son rythme et recoller au score.

Après plusieurs égalités, THBC a pris pour la première fois les commandes à 7-6. Mais l'ASRB n'a jamais abdiqué et a repris l'avantage avant la pause sur le score de 13-11. Le scénario s'est répété en seconde période, avec une rencontre toujours aussi engagée, serrée et indécise. Plus efficace dans les moments décisifs, THBC a finalement fait la différence pour s'imposer 27-25 et décrocher son ticket pour la finale face à My-Sah.

Cette finale sera aussi l'occasion de mesurer l'évolution du handball féminin malgache. Présente à chaque rendez-vous national, Olga Ranarilalao, octogénaire et veuve de l'international malgache de volleyball et de handball Vestalys Michel, porte un regard particulièrement critique sur la situation actuelle.

« C'est désolant de constater le désintéressement du public pour le championnat national par rapport à ce qu'il y a plusieurs années auparavant. Le niveau et le gabarit constatés sur le terrain sont très loin du niveau d'avant. Pour relancer le handball, il faut commencer à le pratiquer dès l'école primaire et poursuivre ainsi progressivement ».

Pour cette grande dame, fervente supportrice du handball, la reconstruction doit commencer à la base, dans les écoles, afin de former progressivement une nouvelle génération de pratiquantes. Après le scénario de 2025, cette nouvelle confrontation entre les deux formations promet encore une finale sous haute tension.