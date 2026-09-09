Madagascar: Exposition - « Passerelle » fait dialoguer deux générations d'artistes

9 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'IFM réunit les oeuvres d'Edouard Rajaona et de Richianny Ratovo dans une exposition qui confronte héritage artistique et création contemporaine.

La peinture relie ici deux générations d'artistes. Présentée à l'Institut français de Madagascar (IFM) du 8 septembre au 10 octobre, l'exposition « Passerelle » met en regard les oeuvres d'Edouard Rajaona et de Richianny Ratovo, sous le commissariat d'Hemerson Andrianetrazafy. Elle s'inscrit dans le thème annuel de l'IFM, « De mémoire et d'avenir ».

Décédé au début de l'année, Edouard Rajaona a consacré près de cinquante ans à l'art. Figure marquante de la peinture malgache et maître de l'impressionnisme, il s'est notamment distingué par ses paysages et ses scènes de la vie rurale. Également sculpteur, il travaillait le palissandre et le granite. En 2024, il avait célébré ses cinquante ans de carrière à l'Alliance française d'Antananarivo.

Richianny Ratovo représente, quant à elle, une génération plus récente de la création malgache. Plasticienne pluridisciplinaire, elle a remporté le Prix Paritana en 2021, puis la médaille d'or en peinture aux Jeux de la Francophonie en 2023. En 2025, elle a représenté Madagascar à la 36e Biennale de São Paulo.

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L'intérêt de « Passerelle » réside précisément dans la rencontre de leurs univers. Selon Hemerson Andrianetrazafy, Edouard Rajaona développe une oeuvre davantage structurée, tandis que Richianny Ratovo explore un langage plastique aux multiples facettes. Deux parcours et deux sensibilités se côtoient ainsi autour de la peinture, dans un dialogue entre mémoire et avenir.

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