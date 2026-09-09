Afrique: Football - Coupe de la CAF - Le coach Dama privé du banc de touche

Incident inhabituel. Abdou Amada, dit Dama, entraîneur principal du FC Rouge, vainqueur en titre de la Coupe de Madagascar, n'a pas pu prendre place sur le banc de touche samedi face aux Red Arrows zambiens, au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola. Pourtant titulaire de la licence A requise par la CAF, il a dû suivre la rencontre loin de ses joueurs.

L'équipe hôte s'est imposée 2 à 0 lors de ce match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.

Le technicien a évoqué cette interdiction lors de la conférence de presse d'après-match. « Le commissaire au match nous a montré la feuille de match peu de temps avant le coup d'envoi. Elle mentionnait que trois de nos techniciens, dont le coach principal Dama ainsi que Tipet et Ntsoa, n'étaient pas autorisés à s'installer sur le banc de touche », relate le président du club, Hasina Rakotondramiara.

Le deuxième entraîneur, Tipet, également titulaire de la licence A, n'était pas du voyage. « Nous avons immédiatement interpellé le responsable au sein de la Fédération malgache, mais l'erreur venait de la communication avec la CAF », poursuit le président du FC Rouge.

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Le responsable des compétitions auprès de la Fédération malgache de football (FMF), Helly Zafimanga, explique qu'« il s'agissait d'une erreur au niveau du système de la CAF. Les dossiers ont bel et bien été envoyés, mais la pièce jointe n'avait pas été incluse. Les dirigeants du FC Rouge auraient également dû nous alerter lors de la séance de travail afin que nous puissions régler le problème à temps ».

Il assure que cet incident ne devrait plus se reproduire lors du match retour, prévu dimanche 13 septembre à Côte d'Or, à Maurice. La délégation malgache devrait s'envoler jeudi pour l'île Maurice.