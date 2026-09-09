Madagascar: Jeux vidéo - Red Raketa Studio transforme les balais en héros

Qui aurait imaginé des balais comme héros d'un jeu vidéo ? Avec « Broom Doom », Red Raketa Studio mise sur un concept aussi étrange qu'original. Le premier projet coopératif du studio propose à un à quatre joueurs de nettoyer un manoir hanté tout en affrontant les créatures qui y résident.

Détritus maudits, monstres et autres dangers attendent les joueurs, sous la menace de la maîtresse Sorcière, capable de les transformer en petit bois. Pour progresser, ils devront surtout coordonner leurs actions et coopérer face aux différentes menaces.

Mêlant horreur et humour, le jeu revendique une identité qualifiée de « horror-goofy » par le studio. L'ambiance inquiétante du manoir contraste avec l'absurdité de ces héros chargés de faire le ménage. Une bande-son aux accents heavy metal vient renforcer cette atmosphère singulière. Le trailer de « Broom Doom » est disponible depuis hier sur la chaîne YouTube de Red Raketa Studio.

« Kalanoro » bientôt disponible

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Cette annonce intervient alors que Red Raketa Studio prépare également la sortie de « Kalanoro », son premier jeu, dont la sortie est désormais prévue le 24 septembre. Le titre bénéficiera d'une diffusion internationale grâce à un partenariat avec Sega, notamment au Japon et sur certains marchés asiatiques.

« Kalanoro » sera par ailleurs présenté au Tokyo Game Show 2026, tandis que « Broom Doom » marque une nouvelle étape pour le studio avec cette première expérience de jeu coopératif.