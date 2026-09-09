Madagascar: Trafic de tortue - Les autorités recherchent Eddy Maminirina

Soupçonné d'être le principal responsable d'une tentative d'exportation de 280 tortues, Jean Eddy Maminirina, alias Eddy Bois de Rose, fait l'objet d'un avis de recherche.

Après la saisie de 280 tortues radiata à Nosy Be le 7 mars, la direction régionale du ministère de l'Environnement de Diana a diffusé lundi un avis de recherche contre Jean Eddy Maminirina, dit Eddy Bois de Rose, âgé de 51 ans.

Il est soupçonné d'être le principal responsable du transport, de la détention et de la tentative d'exportation de ces animaux protégés. Sa dernière adresse connue se situe à l'Andriana Hôtel, à Madirokely, Nosy Be.

L'opération menée par la gendarmerie de Hell-Ville avait permis de découvrir les tortues dans une maison à Dzamandzar. Trois personnes sont déjà incarcérées à Nosy Be : une femme qui aurait hébergé Eddy Bois de Rose, une autre qui aurait été chargée de garder les tortues et le chauffeur d'une voiture de location utilisée pour transporter les animaux vers l'aéroport international de Fascène.

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Investigations

Selon le Cantonnement de l'Environnement et des Forêts de Nosy Be, le groupe prévoyait d'acheminer les tortues vers l'aéroport, mais aurait changé de plan pour une raison inconnue. Les animaux ont finalement été ramenés à Dzamandzar, où ils ont été saisis. Leur destination finale n'a pas été précisée. Ils ont été placés sous surveillance sanitaire.

Le parcours judiciaire du suspect compte plusieurs épisodes. Entre 2014 et 2015, le Bureau indépendant anti-corruption avait ouvert des investigations dans les régions Sava et Analanjirofo sur l'exploitation illicite du bois de rose. Deux ans plus tard, la Chaîne spéciale de lutte contre ce trafic avait émis un mandat d'arrêt à son encontre.

En février 2019, il avait été appréhendé sur le parking d'un centre commercial à Ankorondrano lors d'une opération spectaculaire. La justice l'avait condamné à cinq ans de prison ferme et à une amende de deux milliards d'ariary, avant que cette décision ne soit cassée.

En octobre 2021, il avait de nouveau comparu, cette fois pour une tentative d'évasion lors d'une hospitalisation, et avait écopé de deux ans de prison ferme.

Six mois après la saisie des tortues radiata à Nosy Be, son nom refait surface. Il est désormais recherché pour son implication présumée dans cette nouvelle affaire de trafic.