Afrique: Extradition - Cinquante délinquants chinois rapatriés

Lundi 7 septembre, cinquante ressortissants chinois condamnés par le Pôle anti-corruption à des peines de deux à dix ans de prison pour fraude en ligne ont été transférés vers leur pays d'origine.

L'opération, menée depuis la prison d'Avaradrano, a été organisée en coopération avec Interpol et l'ambassade de Chine, sous la responsabilité du ministère de la Justice et avec l'appui du ministère de la Sécurité publique.

Après une escale à Addis-Abeba, les condamnés devaient poursuivre leur voyage vers la Chine, où ils achèveront leur peine. Les exécutants ont été condamnés à des peines de deux à cinq ans de prison et les responsables du réseau à des peines de cinq à dix ans, selon les informations communiquées.

Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par Madagascar en 2005. Elle constitue une première dans la lutte contre les escroqueries numériques.