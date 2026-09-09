Congo-Kinshasa: Damien Mama veut améliorer l'accès humanitaire aux populations affectées par les conflits à Beni

Pour sa première mission officielle à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies, Coordonnateur résident et humanitaire en RDC, Damien Mama, place l'accès humanitaire au coeur de son agenda.

Arrivé mardi 8 septembre dans la région, le responsable onusien entend évaluer sur le terrain les besoins des populations affectées par les conflits armés, les déplacements massifs et les urgences sanitaires.

Cette visite intervient alors que la réponse humanitaire dans la région reste confrontée aux contraintes sécuritaires et à la persistance de l'épidémie d'Ebola.

Durant son séjour, Damien Mama doit échanger avec les autorités locales, les acteurs humanitaires et les organisations partenaires afin d'évaluer les besoins des populations civiles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une attention particulière sera accordée aux familles déplacées par les combats et les exactions, notamment à leurs besoins en matière d'assistance et de protection.

Le responsable onusien doit également examiner les difficultés qui entravent l'acheminement de l'aide vers les zones difficiles d'accès.

Sécurité et risques sanitaires

L'accès humanitaire constitue également un enjeu opérationnel dans un contexte marqué par l'insécurité. Les contraintes liées à la sécurité peuvent limiter les déplacements des acteurs humanitaires et l'acheminement de l'assistance vers les populations les plus vulnérables.

La situation sanitaire figure aussi parmi les priorités de cette mission, avec la prise en compte des conséquences de l'épidémie d'Ebola sur les communautés affectées par les crises.

Invité de la rédaction de Radio Okapi, Damien Mama doit détailler les priorités de cette intervention humanitaire et les moyens envisagés pour améliorer l'accès aux populations dans le besoin.