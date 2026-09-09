Congo-Kinshasa: Alphabétisation - 23 millions de Congolais ne savent ni lire ni écrire, selon le Gouvernement

La République démocratique du Congo compte au moins 23 millions de personnes ne sachant ni lire ni écrire, soit un taux d'analphabétisme de près de 20 %, selon les chiffres présentés mardi 8 septembre 2025 par la ministre d'État en charge des Affaires sociales, Ève Bazaiba.

Elle s'exprimait à l'occasion de la 60e édition de la Journée mondiale de l'alphabétisation, célébrée autour du thème : « Alphabétisation pour le peuple, la planète et la prospérité ».

Les conflits et les crises affectent l'accès à l'éducation

Selon le gouvernement, cette situation est notamment liée à la persistance des conflits armés, aux crises épidémiques et aux chocs climatiques, qui provoquent des déplacements massifs de populations.

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Dans sa déclaration, Ève Bazaiba a souligné les conséquences de ces déplacements sur l'accès à l'éducation.

« Arrachées de leur cadre de vie habituel, les personnes déplacées internes et les réfugiés subissent des conditions d'existence particulièrement précaires qui compromettent durablement leur accès à l'éducation. »

Les personnes déplacées et les réfugiés font ainsi partie des populations particulièrement exposées aux difficultés d'accès à la scolarisation et aux programmes d'alphabétisation.

Des programmes de rattrapage et de formation

Pour répondre à cette situation, le gouvernement indique avoir engagé plusieurs actions avec les acteurs du secteur. Elles portent notamment sur l'actualisation et le renforcement des programmes de rattrapage scolaire et d'alphabétisation.

L'exécutif prévoit également la production de supports pédagogiques et andragogiques ainsi que la professionnalisation des éducateurs sociaux.

Le développement des compétences professionnelles et la recherche de solutions adaptées aux besoins des populations vulnérables figurent également parmi les mesures annoncées.

La Journée mondiale de l'alphabétisation s'inscrit dans le cadre de l'Agenda 2030 des Nations unies et de l'Objectif de développement durable (ODD) n°4, consacré à une éducation inclusive et équitable.