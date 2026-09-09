Congo-Kinshasa: Incendie à Lingwala - La ville du pays lance le contrôle de conformité des salles de fêtes

Le gouvernement provincial de Kinshasa annonce un contrôle de conformité de toutes les salles de fêtes et autres espaces accueillant du public dans la capitale, après l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 septembre 2026 à la salle de fêtes Panacée, dans la commune de Lingwala. Le bilan, précédemment établi à 22 morts par le bourgmestre de cette commune, a ensuite été revu à la baisse par le gouvernorat de Kinshasa, qui fait désormais état de 12 décès et plusieurs blessés.

Dans un communiqué signé par le vice-gouverneur Eddy Iyeli Molangi et publié mercredi 9 septembre, l'exécutif provincial annonce la mise en place d'une Commission mixte chargée de l'identification, de l'actualisation des données et du contrôle de conformité de ces établissements.

Les responsables convoqués du 10 au 15 septembre

Les propriétaires, exploitants, gérants et tenanciers de salles de fêtes, de spectacles, d'exposition, d'espaces culturels, polyvalents ou événementiels sont appelés à se présenter du jeudi 10 au mardi 15 septembre inclus à l'Hôtel de Ville de Kinshasa, dans la salle Kin Malebo, précise le communiqué.

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Ils devront présenter leurs autorisations d'ouverture, leurs dossiers techniques ainsi que les documents administratifs relatifs à la sécurité de leurs établissements.

Cette opération d'identification est menée parallèlement aux inspections physiques déjà engagées sur le terrain depuis le lundi 7 septembre par des équipes mixtes de la Ville de Kinshasa.

Les contrôles porteront notamment sur les dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies, l'état des installations électriques, la présence et la conformité des issues de secours, ainsi que la capacité d'accueil et les conditions générales de sécurité.

L'objectif est de vérifier la conformité des établissements et de réduire les risques liés à l'accueil du public.

Les établissements non conformes menacés de fermeture

La Ville de Kinshasa fixe au 15 septembre la date limite pour les responsables concernés. Passé ce délai, les établissements dont les responsables ne se seront pas conformés aux dispositions annoncées pourront être fermés.

« Passé le délai du 15 septembre 2026, tout établissement dont le responsable ne se sera pas conformé aux présentes dispositions sera fermé, sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur », prévient le communiqué.

Cette opération intervient alors que plusieurs incendies ont été signalés récemment à Kinshasa, relançant les interrogations sur les dispositifs de prévention et de sécurité dans les établissements recevant du public.