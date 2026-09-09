Congo-Kinshasa: Un motocycliste tué par balle, 26 véhicules et 6 motos incendiés après des violences à Matadi

Un motocycliste a été tué par balle dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 septembre à Matadi, dans la province du Kongo-Central. L'incident a été suivi d'actes de vandalisme au cours desquels plusieurs véhicules ont été incendiés dans l'enceinte de la maison communale.

Selon le rapport du Conseil local de sécurité, les faits se sont produits vers 2 heures du matin, à la suite d'une altercation entre le motocycliste et un policier. Blessé par balle, le motocycliste est décédé sur place.

La mort du motocycliste a provoqué des tensions dans la ville. Des véhicules stationnés dans l'enceinte de la maison communale de Matadi ont notamment été incendiés par des conducteurs de motos-taxis, qui assurent le transport en commun dans la ville, selon certaines sources.

Réuni en urgence au lendemain des faits, le Conseil provincial de sécurité a évalué les dégâts. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jacques Kiazola, fait état de 20 voitures, trois minibus, trois tricycles et six motos incendiés, ainsi que d'autres biens endommagés.

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L'association des motards se désolidarise des violences

Alors que la colère de certains motards était évoquée pour expliquer ces violences, leur association se désolidarise de ces actes. Elle estime que les auteurs des violences sont des personnes qui se seraient infiltrées parmi les manifestants.

« Je pense que ceux qui ont causé des dégâts sont des inciviques infiltrés, pas les motards », a déclaré un responsable de l'association.

Le député national Nzuzi Kasa Aamz'hi demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort du motocycliste et sur les actes de vandalisme qui ont suivi.

« On doit poursuivre les enquêtes indépendantes jusqu'à la condamnation de ceux qui ont posé des actes », a-t-il déclaré.

Le gouverneur du Kongo-Central, Grâce Nkuanga Bilolo, assure pour sa part que les responsabilités seront établies et que les auteurs des violences seront sanctionnés.

À la suite de ces incidents, l'autorité provinciale a également annoncé qu'aucun véhicule ne sera désormais autorisé à stationner dans les cours des maisons communales de Matadi.