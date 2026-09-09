Congo-Kinshasa: Lancement des travaux de modernisation de la boucle Zénith et du Collège Bonsomi à N'Djili

9 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouvernement congolais a lancé ce mardi 08 septembre 2026 les travaux d'aménagement de la boucle Zénith et de réhabilitation du Collège catholique Bonsomi, dans le quartier 4 de la commune de N'Djili, à Kinshasa.

Les travaux sont exécutés par l'entreprise Jin Jin International SARL, sous le contrôle technique de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT). Ils font suite aux attentes exprimées par la communauté scolaire lors de la visite du chef de l'État.

Le projet routier concerne un tronçon de 830 mètres destiné notamment à améliorer la circulation dans cette partie de N'Djili.

La boucle Zénith doit relier le carrefour Sainte-Thérèse, l'avenue de la 2e République et l'avenue Kwilu-Ngongo à la maison communale de N'Djili. Une bretelle vers l'avenue Mangala est également prévue.

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Selon l'ACGT/Kinshasa, la chaussée sera réalisée en béton armé sur une sous-fondation en concassé d'au moins 40 centimètres d'épaisseur. Le projet prévoit également un réseau d'assainissement pour l'évacuation des eaux de pluie et l'installation de l'éclairage public.

Les travaux sont prévus pour une durée de cinq mois, avec une durée de vie estimée à au moins 30 ans pour la chaussée.

Le Collège Bonsomi doit être réhabilité

Le projet comprend également la réhabilitation du Collège catholique Bonsomi. Pour le gouvernement, cette intervention vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de cet établissement.

Présent sur le site, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a souligné l'importance de cet investissement pour la jeunesse.

« Nous venons, en tant que gouvernement de la République, moderniser ce grand collège pour que vous soyez formés dans de très bonnes conditions et que vous puissiez prendre la relève », a-t-il déclaré aux élèves.

Ces travaux s'inscrivent dans les projets de modernisation des infrastructures urbaines engagés dans la ville de Kinshasa.

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