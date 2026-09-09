Afrique: Ebola au pays - Africa CDC salue une aide britannique de 106 millions de dollars

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) saluent l'engagement financier du Royaume-Uni de 78,7 millions de livres sterling, soit environ 106 millions de dollars américains, pour renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région.

Cette annonce fait suite à une rencontre bilatérale tenue la semaine dernière à Addis-Abeba entre le directeur général d'Africa CDC, le Dr Jean Kaseya, et la ministre britannique chargée du Développement, Kirsty McNeill.

Selon Africa CDC, cet appui doit notamment contribuer au financement des opérations de terrain en RDC et en Ouganda afin de limiter la transmission du virus.

L'organisation prévoit également de renforcer la protection et les capacités d'intervention des agents de santé engagés dans la riposte, ainsi que les mécanismes de préparation et de réponse rapide dans les pays de la région.

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Une coordination régionale renforcée

Les échanges entre les responsables africain et britannique ont également porté sur la protection des communautés vulnérables et la pérennisation du soutien aux pays affectés par l'épidémie.

Le Dr Jean Kaseya a souligné l'opportunité de cet accompagnement financier, précisant les axes d'intervention prioritaires d'Africa CDC :

Opérations de terrain : Soutien direct aux interventions de riposte menées en RDC et en Ouganda pour stopper la transmission du virus.

Appui aux agents de santé : Renforcement de la protection et des moyens d'action des personnels soignants déployés en première ligne.

Coordination transfrontalière : Consolidation des mécanismes de préparation et de réponse rapide à l'échelle de toute la région.

En étroite collaboration avec les autorités congolaises, les pays voisins et leurs partenaires internationaux, Africa CDC entend utiliser cette enveloppe pour sécuriser les zones affectées et prévenir toute propagation régionale.