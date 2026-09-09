Congo-Kinshasa: Droit - La procédure d'extradition d'une personne

9 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un état peut demander à un autre d'arrêter et de rapatrier un individu pour être poursuivi en justice ou pour purger sa peine.

On peut citer par exemple le cas de la Tiktokeuse Denise Dusauchoy qui a été arrêtée en Tanzanie et extradée en RDC pour être juger par rapport à ses insultes et autres dérapages sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Bénie Mukena, accusé de meurtre, n'as pas encore être extradé depuis son arrestation à Brazzaville.

Quelles sont les conditions pour qu'une personne soit extradée d'un pays à un autre ? Pourquoi l'extradition est rapide pour les uns mais ça traine pour les autres ?

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