Congo-Kinshasa: Lutte anti-incendie dans les espaces qui accueillent du monde

9 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les salles de fête, salle de deuil, les églises, les bars, les boites de nuit et autres espaces accueillent du monde mais on oublie souvent de préparer les issues de secours et autres dispositifs anti-incendie. Le cas survenu le week-end dans la commune de Lingwala à Kinshasa en est bien une illustration.

Un violent incendie s'est déclaré dans une salle pendant la fête de mariage causant 22 morts et des blessés à cause de la panique, la débandade, l'étouffement, les bousculades, chacun tentant de sauver sa vie. Plusieurs invités ont été piétinés, aggravant ainsi le bilan humain de ce drame.

En quelques minutes, la musique et la célébration ont laissé place aux cris, à la panique et à l'horreur. Selon nos sources, d'autres convives ont tenté de sauver leurs vies en sautant des fenêtres de la salle située au premier étage.

Quels dispositifs anti-incendie prévoir dans les salles ?

Comment évacuer rapidement les gens en cas de danger ?

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