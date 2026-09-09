Afrique: Du MES à Berlin - Lucien Finette nommé ambassadeur en Allemagne

Le diplomate désigné s'apprête à tourner une nouvelle page de sa carrière. Lucien Finette (photo) a été nommé ambassadeur de Maurice en Allemagne, avec résidence à Berlin, où il représentera le pays pour les trois prochaines années. L'offre officielle lui a été transmise par le ministère des Affaires étrangères dans une correspondance datée du 3 septembre. Cette nomination, effectuée sur une base contractuelle, est régie par les dispositions du rapport du Pay Research Bureau 2026.

L'ancien directeur du Mauritius Examinations Syndicate (MES) aura du pain sur la planche pour donner un nouvel élan aux relations entre Maurice et l'Allemagne. Il pourrait notamment oeuvrer à la mise en place de partenariats dans des secteurs porteurs tels que l'industrie pharmaceutique, l'intelligence artificielle ou encore l'informatique.

Cette nomination marque le retour sur le devant de la scène d'une personnalité dont le parcours dépasse largement le monde de l'éducation. Avant de prendre la tête du MES, Lucien Finette avait été conseiller spécial du Premier ministre, Navin Ramgoolam, et avait même été candidat du Parti travailliste aux élections générales de 2000. Son éviction en 2015, dans un contexte de changement de pouvoir, avait brutalement interrompu sa carrière au sein des institutions publiques.

Proche de longue date de Navin Ramgoolam, qu'il décrit comme un ami d'enfance et de confiance, Lucien Finette endossera désormais un rôle plus discret, mais stratégique : renforcer la présence mauricienne en Allemagne, et ouvrir de nouvelles voies de coopération économique, scientifique et technologique.

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