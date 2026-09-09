Ile Maurice: Son père ne baisse pas les bras

9 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Depuis 17 jours, la famille d'Amedi Pakeeree (photo) vit dans l'angoisse. Cette adolescente de 15 ans, habitante de Mare-Tabac, est portée disparue et reste introuvable malgré les recherches entreprises par ses proches. Son père, Deven, continue inlassablement de tenter de retrouver sa fille.

Le jour de sa disparition, l'adolescente s'était rendue à Rose-Belle en compagnie de sa mère pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de son «bus pass». Au retour, alors qu'elles se trouvaient ensemble, Amedi aurait profité d'un moment d'inattention de sa mère pour prendre la fuite. Depuis, la famille est sans nouvelles de la jeune fille.

Les jours passent, mais l'inquiétude de ses proches ne cesse de grandir. Son père poursuit ses recherches dans l'espoir d'obtenir le moindre indice permettant de retrouver sa fille et de s'assurer qu'elle est saine et sauve.

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La famille lance ainsi un appel à toute personne qui aurait aperçu Amedi depuis sa disparition ou qui disposerait d'informations susceptibles d'aider à la localiser. Toute personne détenant des renseignements est invitée à les communiquer à la police ou au poste de police le plus proche. Pour son père, Deven, et l'ensemble de sa famille, l'attente devient de plus en plus difficile. Après 17 jours sans nouvelles, leur seul souhait reste de retrouver l'adolescente et de la voir rentrer saine et sauve auprès des siens.

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