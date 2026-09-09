Burkina Faso: Boromo - Le général de division Célestin Simporé, au contact des forces combattantes et des populations

Dans le cadre de la tournée gouvernementale dans la région du Guiriko, le camarade ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a effectué, le lundi 7 septembre 2026, une premiere étape dans la ville garnison de Boromo.

La délégation ministérielle a été accueillie au haut-commissariat par le camarade Bako Martin, haut-commissaire, en présence des autorités administratives, militaires et paramilitaires. Cette étape a également été marquée par des échanges avec les autorités coutumières et religieuses de la localité. Naaba Tegawendé, chef de canton de Boromo, a adressé ses remerciements au camarade ministre d'Etat et à sa délégation.

Il a formulé des bénédictions pour la réussite de la mission des Forces combattantes et la victoire dans la lutte contre le terrorisme, rappelant son engagement aux côtés de la Nation en tant que premier Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) de la zone. Le général de division Célestin Simporé a indiqué que cette halte à Boromo s'inscrit dans une démarche de proximité avec les populations, pour les saluer et leur exprimer la reconnaissance du gouvernement pour leur accompagnement multiforme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a réitéré sa gratitude aux filles et fils de Boromo et des localités environnantes pour leur soutien et les a invités à poursuivre leurs prières et leur accompagnement en faveur de la reconquête du territoire. Evoquant la Révolution populaire et progressiste (RPP), le camarade ministre d'Etat a souligné que celle-ci ne se limite pas au domaine sécuritaire. Elle vise également la restauration de l'intégrité et de la souveraineté nationale dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, les infrastructures et la santé. Des invocations, prières et bénédictions ont ensuite été formulées pour la mission de la délégation ainsi que pour l'ensemble des Forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme.

Aux côtés des Forces combattantes

La délégation s'est ensuite rendue au détachement militaire de Boromo, notamment auprès de la deuxième brigade d'intervention aéroportée. Le chef de corps, le lieutenant Boli Abdoul Karim, a présenté un point de situation très acceptable sur l'évolution du contexte sécuritaire dans la zone. Le général de division Célestin Simporé a également rencontré une représentation des différentes forces engagées dans la sécurisation de Boromo et de ses environs : Gendarmerie nationale, Police nationale, Police municipale, Eaux et forêts, garde de sécurité pénitentiaire, groupement de commandos parachutistes, brigade nationale de sapeurs-pompiers et VDP.

S'adressant à la troupe, le général de division Célestin Simporé a indiqué être porteur du message du Président du Faso, chef de l'Etat et chef suprême des armées, le camarade capitaine Ibrahim Traoré et de l'ensemble du gouvernement. Il a adressé aux hommes et aux femmes engagés sur le théâtre des opérations et dans les missions de sécurisation du territoire les salutations, les félicitations et les encoura-gements du gouvernement pour les efforts consentis. Selon lui, leurs efforts contribuent à la stabilisation progressive de la situation sécuritaire, à la restauration de la libre circulation entre les villes et à la reprise des activités socioéconomiques, notamment celles des agriculteurs.

Le ministre d'Etat a exhorté les Forces combattantes à maintenir leur résilience et à redoubler de vigilance afin de consolider les acquis. Il les a également appelées à intégrer l'esprit de la RPP dans leurs comportements quotidiens, au service de la Nation, de leurs familles et de la communauté. « Cultiver les qualités de bons révolutionnaires », a-t-il recommandé, invitant chacun à apporter sa contribution à l'effort national, quelle que soit sa position. « Chacun joue son rôle et tout va fonctionner parfaitement », a-t-il martelé, insistant sur la complémentarité des différentes forces engagées sur le terrain.

Si chaque corps dispose de missions spécifiques, leur efficacité repose, a-t-il rappelé, sur la solidarité, la cohésion et la complémentarité. Le ministre d'Etat a enfin adressé des félicitations particulières aux VDP pour les sacrifices consentis aux côtés des autres composantes des Forces combattantes. Cette étape de Boromo aura ainsi permis au camarade ministre d'Etat de réaffirmer, au nom du gouvernement, la reconnaissance de la Nation envers les forces combattantes et les populations, tout en appelant à maintenir la mobilisation collective pour la restauration de l'intégrité du territoire et la consolidation de la souveraineté nationale.