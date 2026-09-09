Burkina Faso: Boromo - Une foule en liesse accueille le président du Faso

En route pour Bobo-Dioulasso, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a marqué, le mardi 8 septembre 2026, une halte à Boromo, dans la province des Balé. Une occasion pour une immense foule de saluer et d'exprimer son soutien au chef de l'Etat, attendu dans la capitale économique pour l'inauguration de l'usine de confection de tissus et de tenues militaires.

La ville de Boromo était en liesse dans la matinée du mardi 8 septembre 2026 au passage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. En route pour Bobo-Dioulasso où il doit présider l'inauguration de l'usine de confection de tissus et de tenues militaires, aujourd'hui, le chef de l'Etat a marqué une halte dans cette ville de la province des Balé. De part et d'autre de la Route nationale 1 (RN1), une foule nombreuse s'est massée pour accueillir son leader. Hommes, femmes et jeunes ont investi les abords de l'axe routier, dans une ambiance particulièrement enthousiaste.

A son arrivée, les ovations, les applaudissements et les manifestations de joie ont accompagné le passage du cortège présidentiel. Cette mobilisation témoigne, une nouvelle fois, de l'engouement suscité par les déplacements du chef de l'Etat à travers le pays. A Boromo, les populations ont voulu marquer leur présence et adresser un message de soutien au président du Faso, dans un contexte national marqué par la dynamique de reconquête de la souveraineté et la promotion de la production nationale. Après cette halte, le capitaine Ibrahim Traoré a poursuivi son trajet vers Bobo-Dioulasso.

Dans la capitale économique, il est attendu pour l'inauguration d'une infrastructure industrielle destinée notamment à renforcer les capacités nationales dans la fabrication des tissus et des tenues militaires. Cette usine s'inscrit dans la volonté affichée des autorités de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations et de promouvoir la transformation locale. La production de tenues militaires sur le territoire national constitue ainsi une étape supplémentaire dans la démarche visant à développer des capacités industrielles répondant aux besoins du pays.

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Pour les populations venues accueillir le président du Faso à Boromo, cette halte aura été un moment fort. Pendant quelques instants, la circulation sur la RN1 s'est muée en une véritable scène de communion entre le chef de l'Etat et une foule déterminée à lui témoigner son enthousiasme. De Boromo à Bobo-Dioulasso, le déplacement présidentiel s'inscrit sous le signe de la mobilisation populaire et de la promotion du « produire au Burkina ».