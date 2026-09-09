Burkina Faso: Développement des collectivités territoriales - Une immersion pour valoriser l'impact des actions dans le Goulmou

L'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales organise, du 6 au 15 septembre 2026, une caravane de presse dans plusieurs régions pour valoriser ses interventions au profit des populations bénéficiaires.

L'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales (ADCT) est sur le terrain de ses réalisations pour les mettre en lumière. En effet, elle a initié une caravane de presse qui a débuté, lundi 8 septembre 2026, dans la région du Goulmou. Cette sortie des professionnels de médias offre l'occasion de constater les efforts déployés par l'ADCT, dans les différentes régions en termes de réalisation d'infrastructures éducative, sanitaire...

Dans la commune de Fada N'Gourma, les journalistes ont pu visiter des boutiques réalisées en 2025 dans le cadre du financement du Programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base (PREGOLS). Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fada N'Gourma, Kampadiba Jérôme Idani, a confié que ces ouvrages, au nombre de 22, sont des espaces d'exposition des potentialités culturelles (pagnes traditionnelles, objets d'art, miel, etc.) de son ressort territorial et des autres communes de la région.

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L'initiative, selon lui, vise à centraliser les artisans en un seul endroit pour favoriser les acquisitions. Il a fait savoir qu'avec une location de 10 000F CFA par mois, ces boutiques permettent aux acteurs de réaliser de bonnes affaires et aussi à la commune de bénéficier de recettes de plus de deux millions FCFA par an. Vendeuse de pagne Faso-Dani, Pagadi Ouali, a salué cette vision des autorités communales qui offre plus de visibilité aux activités des artisans.

« Nos clients ont commencé à découvrir ce dont nous disposons dans la région du Goulmou, grâce à la réalisation de ces boutiques », a-t-elle confié. Après ce site, l'équipe de journalistes s'est rendue à Diabo, l'une des six communes de Fada N'Gourma. Là-bas, trois salles de classe avec électrification solaire, un bureau, un magasin ainsi que des latrines d'un coût total de plus de 33 millions FCFA ont été réalisés dans le village de Sabtenga.

Pour le PDS de la commune de Diabo, Sougrinooma Lazare Guira, l'infrastructure dont la réception a eu lieu en décembre en 2025 vient normaliser l'école à six classes et améliorer les conditions d'apprentissage. « Avant la construction de ces salles de classes les élèves prenaient les cours sous des paillotes », a-t-il signalé.

Prendre soin des ouvrages

En tant que premier bénéficiaire, le PDS de Sabtenga a remercié l'ADCT pour cet appui en faveur de la localité tout en invitant les populations à prendre soin de l'ouvrage pour assurer sa durabilité. Il a, par ailleurs, souhaité un appui en équipement mobilier, au profit des trois salles de classes. Parent d'élève à l'école de Sabtenga, Kambewendé Dayamba, a traduit sa gratitude à l'Etat, à travers l'ADCT qui vient résoudre les problèmes liés aux intempéries dont les apprenants étaient victimes lorsqu'ils prenaient les cours sous des paillotes.

Il a sollicité la réalisation d'un lycée, afin d'accompagner les élèves à poursuivre l'éducation dans leur localité. Les journalistes ont également visité un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) en construction à Tokouna, un village de la commune de Diapangou, dans le Gourma.

Les travaux de cette formation de santé consistent en la réalisation d'un dispensaire, d'une maternité, d'un hall d'attente, d'un forage et des toilettes pour un montant global estimé à 80 millions FCFA. Pour le PDS de la commune de Diapangou, Jean Youma, ce CSPS dont l'achèvement des travaux est prévu dans un mois (Ndlr : octobre 2026) est un soulagement pour les habitants de Tokouna et quatre autres localités environnantes.

Car, selon lui, les populations de Tokouna prenaient le risque de traverser un bas-fond pour rejoindre le centre de santé le plus proche. La directrice régionale de l'ADCT du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, Estelle Woba, a fait savoir que de 2011 à nos jours environ, 15 milliards F CFA ont été investis dans les communes de ces régions dans les domaines de l'éducation, de la santé, des projets marchands...

Elle a indiqué que grâce au soutien de l'Etat et de ses partenaires, à savoir la Coopération suisse, la Coopération allemande, la Banque mondiale, la KFW (Banque allemande de développement), pour la mise à disposition des ressources au profit des collectivités territoriales, ces investissements permettent de répondre aux besoins des populations.