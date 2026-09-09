Burkina Faso: 45e promotion de l'Ecole nationale de police - Dix ans d'engagement célébrés

La 45e promotion de l'Ecole nationale de police a célébré son 10e anniversaire, les 4 et 5 septembre 2026, à Ouagadougou.

Dix ans après sa sortie, la 45e promotion de l'Ecole nationale de police (ENP) baptisée « professionnalisme et engagement patriotique » a marqué une pause pour dresser le bilan et se projeter dans l'avenir. Dans cette optique, ils ont organisé 48 heures d'activités les 4 et 5 septembre 2026, à Ouagadougou pour marquer cet évènement. Placé sur le thème : « Dix ans d'engagement au service de la Patrie : mémoire, introspection et serment renouvelé », ce jubilé a été lancé par le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité, Wendinmanegdé Emmanuel Zongo, représentant le ministre, patron de l'activité.

Saluant cette initiative, il a exhorté les membres de cette promotion à poursuivre leur engagement avecprofessionnalisme. Wendinmanegdé Emmanuel Zongo a rappelé que cette célébration ne doit pas être qu'un moment festif, mais un rappel à renforcer l'unité et la fraternité, dans un corps de métier plus que jamais marqué par les enjeux sécuritaires du Burkina. Il a ainsi invité les membres de la 45e promotion à renforcer davantage leur lien. « Une promotion est sacrée, solidaire dans tout et unie », a-t-il souligné.

Le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité a animé une conférence sur le thème du jublié d »étain de la 45e promotion de l'ENP. Il a indiqué que le mot engagement signifie faire du professionnalisme non une carrure mais une discipline intérieure. « Le patriotisme est non un slogan, mais une conduite, la souveraineté non une abstraction politique mais une responsabilité quotidienne », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un engagement renouvelé au service de la Patrie

Pour Wendinmanegdé Emmanuel Zongo, cette promotion est arrivée dans un contexte où le Burkina avait plus besoin d'hommes engagés pour la défense de la Patrie. « Sortie le 13 juillet 2016, au lendemain du soulèvement populaire de 2014 et de la Transition de 2015, puis la montée en puissance du terrorisme, vous avez dû apprendre à évoluer

dans un environnement marqué par l'asymétrie de la menace, la désinformation et les informations subversives, sans oublier toutes les pressions psychologiques », a-t-il fait savoir.

Le représentant du ministre de la Sécurité a encouragé les membres de la 45e promotion de l'ENP à continuer à cultiver le professionnalisme. « Le travail bien fait doit devenir une seconde nature, la bonne tenue sociale, la ponctualité, la lecture, la maitrise de la parole, la capacité d'écoute, la sobriété dans le comportement et la rigueur administrative sont autant de briques avec lesquelles se construise la réputation », a-t-il souligné. Pour le président du comité d'organisation de ce jubilé d'étain, Ibrahim Ouattara commissaire divisionnaire de police, a exhorté ses promotionnaires à un engagement renouvelé au service de la Patrie.

« Dix ans sont passés, mais le reste des années de service peut être plus dure », a-t-il relevé. A sa sortie, le 13 juillet 2016, la 10e promotion de l'ENP était forte de 2225 sous-officiers, 75 officiers et 45 commissaires, soit un total de 2345 policiers. Dix ans après, 68 sous-officiers ont réussi aux concours professionnels.

Un don de vivres aux familles des veuves et orphelins tombés au front, un don de sang, des activités sportives, ont été les autres temps forts de cette commémoration du 10e anniversaire de la 45e promotion de l'Ecole nationale de police.