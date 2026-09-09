Tunisie: Coût de la rentrée scolaire au pays - Entre 300 et 500 dinars par élève

Le coût de la rentrée scolaire par élève varie désormais entre 300 et 500 dinars en Tunisie. C'est ce qu'a révélé ce mercredi 9 septembre 2026 Lotfi Khaldi, Vice-Président de l'Organisation Tunisienne de Défense du Consommateur (ODC).

Les dépenses minimales s'élèvent à 300 dinars pour un élève du primaire, tandis qu'elles atteignent 500 dinars pour un lycéen.

Face à cette charge financière, Lotfi Khaldi préconise d'abord d'effectuer les achats sans les enfants afin d'éviter les dépenses impulsives. Il conseille également aux parents de sélectionner eux-mêmes les fournitures au lieu de confier directement la liste au libraire. Enfin, le responsable met en garde contre le marché parallèle, rappelant que les fournitures informelles présentent une qualité médiocre et des risques réels pour la santé des élèves.