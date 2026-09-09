Tunisie: Louay Ben Farhat choisit l'Allemagne et tourne la page du pays

Le jeune attaquant Louay Ben Farhat, qui avait déjà porté le maillot de la sélection tunisienne, a décidé de changer de nationalité sportive et de poursuivre désormais sa carrière internationale avec l'Allemagne.

Âgé de 20 ans et né en Allemagne, Ben Farhat possède les nationalités tunisienne et allemande. Il a déjà disputé deux rencontres internationales avec les Aigles de Carthage, toutes deux dans le cadre de matchs amicaux. Cette situation lui permet de changer de sélection, contrairement à une participation à une rencontre officielle.

Selon plusieurs médias allemands, citant notamment des informations de Transfermarkt et de l'entourage du joueur, la procédure de changement d'association serait en cours auprès de la Fédération allemande de football (DFB). Le joueur pourrait dans un premier temps rejoindre la sélection allemande des moins de 21 ans.

Ce choix intervient quelques mois après le forfait de Ben Farhat pour la Coupe du monde 2026 avec la Tunisie. Le jeune attaquant avait alors invoqué les conséquences d'une fracture du métatarse qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Son absence avait suscité de nombreuses réactions en Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan des clubs, Ben Farhat vient également de s'engager avec le SC Fribourg, qui l'a immédiatement prêté au Karlsruher SC, son ancien club, afin qu'il poursuive sa progression en deuxième division allemande. La saison dernière, il avait inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 20 apparitions.

Cette décision marque ainsi un tournant dans la carrière internationale de l'un des jeunes talents tuniso-allemands les plus suivis du football allemand.