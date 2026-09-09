Tunisie: SNIT - Des appartements à vendre à partir de 117.000 dinars à Sidi Hassine

La Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT) a annoncé la mise en vente d'un ensemble d'appartements dans le cadre du projet résidentiel « Kheldoun 1 », situé à Sidi Hassine Séjoumi, dans le gouvernorat de Tunis. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de financement FOPROLOS destiné à favoriser l'accès au logement pour les salariés.

Selon une publication de la SNIT sur sa page officielle Facebook, la résidence est constituée d'un immeuble comprenant un rez-de-chaussée et trois étages. Les logements proposés se déclinent en plusieurs superficies et gammes de prix.

Les appartements composés d'une chambre et d'un salon disposent d'une superficie couverte à partir de 43,80 m² et sont proposés à partir de 117.000 dinars.

Des appartements comprenant deux chambres et un salon sont également disponibles, avec une superficie couverte à partir de 75,58 m² et des prix débutant à 155.000 dinars.

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Pour les logements composés de trois chambres et d'un salon, la superficie couverte démarre à 96,94 m², tandis que les prix commencent à 221.000 dinars.

La résidence comprend par ailleurs un parking au rez-de-chaussée destiné à certains appartements.

La SNIT invite les personnes intéressées à obtenir davantage d'informations et à effectuer leurs réservations auprès de ses services au 29 999 736 ou via son site officiel SNIT.tn.