Tunisie: La CCITF lance une formation spécialisée sur le « Leadership sous pression » pour les chefs d'entreprise

La Chambre de Commerce et d'Industrie Tunsio-Française (CCITF) organise une session de formation spécialisée intitulée « Leadership sous pression », du 14 octobre au 17 décembre 2026, au siège de la Chambre.

Cette formation vise à renforcer les capacités des responsables et des dirigeants face aux situations professionnelles caractérisées par une forte pression, la complexité de la prise de décision et l'émergence de tensions, en développant des compétences en matière de leadership, de prise de décision en contexte d'incertitude, de gestion des conflits, de mobilisation des équipes et de conduite du changement.

S'inscrivant dans un parcours progressif d'apprentissage et d'entraînement, le programme comprend une session consacrée à la préparation et au recul nécessaire, suivie d'une phase de diagnostic individuel permettant d'identifier le style de leadership face au stress.

Le programme s'articule également autour de trois axes de formation : le premier traite du « Leadership et gestion de crise » ainsi que de la prise de décision dans les situations difficiles, tandis que le second se concentre sur la résolution de conflits et le traitement des problèmes complexes.

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Enfin, le troisième axe est dédié au leadership agile, à la conduite du changement et au maintien de la performance.