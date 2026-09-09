Tunisie: Rentrée scolaire et universitaire - Le gouverneur visite la Société de Transport du Sahel

9 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre du suivi du bon déroulement de la rentrée scolaire et universitaire, le gouverneur de Sousse, Sofiene Tanfouri, a effectué mardi une visite de terrain pour s'assurer de la disponibilité de la flotte du transport public et veiller à garantir des conditions d'accueil optimales.

La visite a mené le gouverneur au dépôt de la Société de Transport du Sahel (STS) ainsi que dans ses ateliers de maintenance. Il y a inspecté les équipements disponibles et s'est enquis de l'avancement des travaux d'entretien et de réparation des bus destinés à assurer les desserte scolaires et universitaires.

À cette occasion, le gestionnaire délégué de la Société de Transport du Sahel, Abdelraouf Dhahri, a affirmé que les cadres et agents de l'entreprise sont pleinement mobilisés pour assurer le transport des élèves et étudiants, et garantir la continuité du service public. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation continue menée sur le terrain auprès des principaux acteurs de la rentrée dans la région.

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