Tunisie: Rentrée scolaire 2026 - 97% des manuels disponibles

9 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le président de la chambre nationale des libraires, Jamel Eddine Dardour, a confirmé que la distribution des cahiers subventionnés connaît un rythme soutenu, en particulier dans la région du Grand Tunis, où leur approvisionnement dans les librairies a débuté il y a plus d'une semaine.

Lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la radio nationale, Jamel Eddine Dardour a indiqué que des efforts sont actuellement déployés pour approvisionner les régions de l'intérieur du pays, estimant que la distribution y démarrera d'ici la fin de la semaine.

Dans ce contexte, le président de la Chambre a appelé les parents à éviter la ruée et à ne pas acheter au-delà de leurs besoins, assurant que l'ensemble des quantités nécessaires et allouées en cahiers subventionnés sera disponible au cours de ce mois.

Il a ajouté que près de 6 500 librairies à travers la République sont ouvertes et fournissent toutes les fournitures scolaires requis.

Concernant les manuels scolaires, le responsable a précisé que leur disponibilité varie entre 95 % et 97 %, soulignant que l'approvisionnement pour les quelques titres manquants sera finalisé cette semaine. Il a noté que cette légère pénurie ne concerne que certains ouvrages du secondaire ainsi que deux titres seulement pour la 3e année du primaire.

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