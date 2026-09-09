Tunisie: En seulement 24 heures, la Protection civile fait 515 interventions

Les brigades d'intervention relevant de l'Office national de la protection civile ont exécuté, ce mercredi 9 septembre 2026, sur l'ensemble du territoire national, un volume consolidé de 515 interventions d'urgence.

Publié ce matin par les services de communication du ministère de l'Intérieur, ce bilan d'exploitation met en évidence une forte prédominance des assistances médicales à domicile et des secours routiers, poussant le commandement central à maintenir le niveau d'alerte des casernes pour traiter la recrudescence des départs de feux périurbains.

Ainsi, les statistiques quotidiennes centralisées par le bureau des opérations du ministère de l'Intérieur valident une activité opérationnelle intense des sapeurs-pompiers au cours des dernières 24 heures. En outre, l'analyse des appels d'urgence démontre que les structures de secours ont dû traiter une majorité de 285 interventions pour des assistances médicales et des évacuations sanitaires urgentes non liées à des collisions routières, illustrant le rôle pivot des casernes dans le maillage de l'aide médicale urgente de proximité.

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Pour ce qui est de la sécurité routière et de la lutte contre les sinistres thermiques, les brigades maintiennent un rythme de rotation élevé sur les axes structurants du pays. Les rames de premier secours sont intervenues à 128 reprises pour des opérations de désincarcération, de balisage et de sauvetage à la suite d'accidents de la circulation automobile. Parallèlement, le pôle de lutte contre le feu a été mobilisé sur 92 manœuvres d'extinction d'incendies urbains et de décharges, tandis que 8 interventions diversifiées liées à des opérations de déblaiement complètent le tableau de bord de l'office, confirmant la nécessité d'une vigilance citoyenne continue pour appuyer l'action des forces de la protection civile.