Tunisie: Le réalisateur tunisien Mahmoud Jemni membre du jury du Festival international du film de Souleimaniye

Le réalisateur tunisien Mahmoud Jemni participe en tant que membre du jury à la 6e édition du Festival international du film de Souleimaniye, qui se tient dans la région du Kurdistan d'Irak du 9 au 15 septembre 2026.

Cinéaste tunisien reconnu pour ses documentaires, Mahmoud Jemni s'est notamment illustré avec la trilogie Handhal (2012), Une rose au parfum de vie (2015) et Oui / Non (2020). Il a remporté le Prix spécial du jury lors de la 5e édition du Festival international du film de Jérusalem, tenue du 29 novembre au 6 décembre 2020, pour son film Non / Oui.

Il a, par ailleurs, siégé au jury de nombreux festivals arabes, présidant notamment celui de la deuxième édition du Festival du film de Nouakchott en 2024. Mahmoud Jemni a également dirigé le Festival international du film arabe de Gabès, fondé en 2015.