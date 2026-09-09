Tunisie: Le réalisateur tunisien Mahmoud Jemni membre du jury du Festival international du film de Souleimaniye

9 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le réalisateur tunisien Mahmoud Jemni participe en tant que membre du jury à la 6e édition du Festival international du film de Souleimaniye, qui se tient dans la région du Kurdistan d'Irak du 9 au 15 septembre 2026.

Cinéaste tunisien reconnu pour ses documentaires, Mahmoud Jemni s'est notamment illustré avec la trilogie Handhal (2012), Une rose au parfum de vie (2015) et Oui / Non (2020). Il a remporté le Prix spécial du jury lors de la 5e édition du Festival international du film de Jérusalem, tenue du 29 novembre au 6 décembre 2020, pour son film Non / Oui.

Il a, par ailleurs, siégé au jury de nombreux festivals arabes, présidant notamment celui de la deuxième édition du Festival du film de Nouakchott en 2024. Mahmoud Jemni a également dirigé le Festival international du film arabe de Gabès, fondé en 2015.

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