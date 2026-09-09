Tunisie: La cause palestinienne au coeur de l'entretien entre Mohamed Ali Nafti et Nabil Fahmy à Tunis

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le 08 septembre au siège du Ministère, Nabil Fahmy, Secrétaire Général de la Ligue des États Arabes, qui effectue une visite en Tunisie les 08 et 09 septembre 2026.

Le Ministre a passé en revue les principaux résultats de la 166e session du Conseil de la Ligue des États Arabes qui s'est tenue sous la présidence de la Tunisie du 05 au 08 septembre 2026. Il a réitéré le souci de la Tunisie de contribuer au développement de l'action arabe commune et au renforcement de son efficacité, à travers la concertation, la coordination, la recherche d'accords et le rapprochement des points de vue, de manière à renforcer l'unité de la position arabe et à permettre de relever les défis auxquels fait face notre région dans un esprit collectif et responsable. Il a également insisté sur la nécessité d'unifier les rangs arabes pour la défense des causes de la Nation arabe et de sa sécurité nationale, au premier rang desquelles la juste Cause palestinienne.

Pour sa part, le Secrétaire Général de la Ligue des États Arabes a salué les efforts de la Tunisie et ses initiatives constructives en vue de hisser l'action arabe commune, à travers l'instauration de méthodes de travail rénovées reposant sur une approche stratégique aux dimensions intégrées, et ce, conformément à un plan d'action concret basé sur des axes d'intérêt commun, tant politiques qu'économiques, à l'instar des questions de développement durable, des changements climatiques, de la sécurité hydrique, de l'éducation, de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la santé, de l'enseignement, du tourisme et d'autres domaines, de manière à répondre aux aspirations des peuples arabes.

L'entretien a aussi permis d'aborder plusieurs questions régionales et internationales ainsi que les moyens de renforcer les fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région arabe et de faire face aux défis qu'imposent les mutations régionales et internationales rapides.

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