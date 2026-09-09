Afrique: Mondial féminin U-20 - Le Bénin lourdement battu par l'Argentine

Le Bénin a vécu un après-midi particulièrement difficile à Katowice. Opposées à une Argentine revancharde après sa défaite contre la Pologne (3-0), les Béninoises ont lourdement chuté (0-8), mardi, pour leur deuxième match dans cette Coupe du Monde Féminine U-20.

Rapidement prises de vitesse, les joueuses d'Abdoulaye Ouzérou ont concédé l'ouverture du score dès la 16e minute, sur une tête de Julia Vinhas. Malgré les efforts de Romaine Gandonou pour tenter de faire vivre le jeu béninois, l'écart s'est creusé avant la pause avec les réalisations de Mercedes Diz (32e) et Annika Paz (45e+7).

Le scénario s'est encore compliqué au retour des vestiaires. Diz a inscrit son deuxième but trois minutes après la reprise, avant qu'Annika Paz ne transforme la rencontre en démonstration personnelle. L'attaquante argentine a trouvé le chemin des filets à trois reprises en seulement six minutes, portant son total à quatre buts dans la rencontre.

Déjà malmené au tableau d'affichage, le Bénin a également perdu Assanatou Alassane sur blessure. Les Béninoises ont ensuite tenté de limiter les dégâts, mais Julieta Aguilar a inscrit un huitième but à la 80e minute pour parachever le large succès argentin.

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Après cette deuxième défaite en autant de matches, le Bénin devra désormais se relever rapidement pour son dernier rendez-vous de la phase de groupes.