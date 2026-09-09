Ile Maurice: Anil Bachoo promet le renouvellement des équipements

Le vieillissement des équipements médicaux dans les hôpitaux publics suscite des inquiétudes. Certains appareils, notamment à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, sont en service depuis 12 à 13 ans. Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, reconnaît les difficultés et assure que son ministère travaille à leur renouvellement.

Interrogé sur les pannes régulières des CT scans et des appareils d'IRM, Anil Bachoo reconnaît que plusieurs équipements hospitaliers ont atteint un âge avancé. Il cite notamment l'hôpital Jeetoo, où trois appareils majeurs sont en service depuis 12 à 13 ans. Le ministre estime que le renouvellement du dispositif médical constitue une priorité, tout en rappelant que le gouvernement est encore au début de son mandat budgétaire. «Nous sommes à notre deuxième Budget et il reste encore beaucoup à accomplir», souligne-t-il.

Pour limiter les retards dans les diagnostics, les patients sont redirigés vers d'autres établissements lorsque les équipements y sont opérationnels.

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Concernant la disponibilité des médicaments dans les hôpitaux publics, Anil Bachoo affirme que 95 % d'entre eux sont actuellement disponibles en stock. Pour les médicaments qui ne sont pas disponibles, le ministère prévoit également des alternatives thérapeutiques afin d'assurer la continuité des soins pour les patients.

Le ministre reconnaît également l'existence de listes d'attente dans certains domaines, mais assure que les patients continuent de recevoir les soins nécessaires. «L'existence de listes d'attente dans certains services ne signifie pas que les patients sont privés de traitement», précise-t-il.

Ces déclarations interviennent après l'inauguration, hier, 7 septembre, d'une unité dédiée aux patients atteints de dystrophie musculaire à l'hôpital sir Ramgoolam National, Pamplemousses. Anil Bachoo affirme que les traitements nécessaires sont désormais disponibles pour les patients concernés.