Tunisie: Le centre de soins de base de Denden rouvre ses portes dans un nouveau local

Imen Habassi, directrice régionale de la santé à La Manouba, a annoncé, ce mardi 8 septembre 2026, la mise en exploitation officielle du nouveau siège loué du centre de soins de santé de base local à Denden. Cette inauguration met fin à plus d'un an de rupture de service public imposée par la fermeture de l'ancienne structure menacée d'effondrement, sécurisant ainsi l'accès de la population locale à des consultations de médecine générale et de santé de la reproduction.

Cette réouverture suscite un profond soulagement parmi les familles et les usagers de l'office, contraints depuis juin 2025 de se déplacer vers les dispensaires limitrophes ou vers le centre de médecine scolaire de La Manouba suite à l'évacuation d'urgence de leur centre d'origine, dont les défaillances structurelles menaçaient la sécurité des patients et des équipes médicales.

La responsable a laissé entendre que l'aboutissement de ce projet de relocalisation transitoire est le résultat d'un long processus de prospection immobilière mené par les commissions médicales en coordination avec les services de la direction régionale des domaines de l'État et des affaires foncières. L'infrastructure réhabilitée a été configurée pour répondre aux normes d'hygiène hospitalière et fluidifier le parcours des usagers. Le nouveau dispensaire de Denden aligne dès à présent des plages de consultations quotidiennes en médecine générale ainsi qu'en dermatologie, en vénérologie et en médecine reproductive. Et ce, pour garantir la continuité des programmes nationaux de protection maternelle et infantile.

L'avenir patrimonial de l'ancien bâtiment évacué de Denden reste quant à lui tributaire des arbitrages financiers qui seront validés dans le cadre du prochain plan d'investissement du ministère de la Santé. Les ingénieurs de la direction des bâtiments étudient deux scénarios techniques, mettant en balance une démolition suivie d'une reconstruction intégrale des fondations ou la mise en oeuvre d'un chantier lourd de consolidation structurelle et de restauration des dalles.

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