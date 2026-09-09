Tunisie: L'EST retrouve le chemin de la victoire - Un léger mieux...

Certes, les débuts des "Sang et Or" sont timides au vu des investissements effectués en matière de recrutements, mais il faut reconnaître qu'il faut du temps pour que la mayonnaise prenne, étant donné qu'au vu des départs et des arrivées enregistrés durant l'été, c'est une toute nouvelle équipe qui aborde cette saison. Et comme bon nombre de recrues n'ont pas débarqué à temps pour assister à toute la préparation d'intersaison, les nouveaux, comme les anciens, ont encore besoin de temps pour s'acclimater. Ceci dit, la défaite concédée devant la JSO lors de la deuxième journée n'est guère un accident de parcours, mais plutôt un mal pour un bien. Une contreperformance venue rappeler à l'entraîneur et aux joueurs qu'il ne suffit pas de faire de gros recrutements pour venir à bout d'adversaires moins lotis et que, sur le terrain, le résultat n'est pas acquis d'avance.

Bref, il faut donner du temps au temps pour que, justement, la mayonnaise prenne forme, en défense notamment qui reste fébrile pour le troisième match d'affilée. En trois rencontres, Amanallah Memmiche et sa défense ont encaissé six buts. Et à chaque fois c'est pareil : l'équipe n'est jamais à l'abri d'une erreur d'appréciation ou de replacement. Quand on sait qu'un axial chevronné, en l'occurrence Yassine Meriah, est parti, que l'arrière gauche Mohamed Amine Ben Hmida n'a pas encore été remplacé et que, dans la cage, Laurentiu Reghecampf a préféré Amanallah Memmiche à Béchir Ben Saïd, on comprend dès lors qu'il faut du temps pour qu'une défense complètement métamorphosée puisse prendre ses marques. Il n'est donc pas étonnant que les deux victoires remportées face à l'ESS et l'ASM soient étriquées.

Ribeiro et Belaïli, les cartes gagnantes !

Contrairement au match précédent contre la JSO, Laurentiu Reghecampf a fait les bons choix pour le onze de départ, laissant sur le banc Achref Jabri qui n'a, d'ailleurs, pas été utilisé lors de la rencontre face à l'ASM. Il n'a pas aligné non plus d'entrée Youssef Belaïli qui ne peut jouer un match entier et dont la titularisation lors des deux matchs précédents n'a pas été fructueuse.

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Dans le onze de départ, deux joueurs ont apporté le plus escompté. Il y a d'abord Mael Fernandez, opportuniste, ouvrant la marque à la faveur d'une balle arrêtée bien bottée par Moez Haj Ali. Ce dernier s'est montré égal à lui-même, apportant le plus escompté.

Par ailleurs, Fernandez a failli tuer le match, car il était proche de doubler la mise à peine deux minutes après.

En deuxième mi-temps, deux changements opérés par le coach "sang et or" ont apporté de la plus-value à l'animation offensive et ont permis à l'équipe de prendre de nouveau les devants. Il s'agit de Lucas Ribeiro et Youssef Belaïli qui ont donné un nouveau souffle à l'attaque grâce à leur animation des couloirs. Ils ne se sont pas contentés de cela, puisque Ribeiro a été l'auteur de la passe décisive qui a permis à Belaïli de doubler la mise, signant par là-même le but de la victoire.

A chaud, les déclarations de Laurentiu Reghecampf ont été, cette fois-ci, modérées, voire réalistes : "Chaque match est difficile et nous devons avancer pas à pas. Nous avons encaissé un but sur une faute. Cette victoire est bonne à prendre. Nous devons nous améliorer en tant qu'équipe avec de nouveaux joueurs".