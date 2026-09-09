Tunisie: Rentrée universitaire 2026-2027 - L'OOUS mobilise 18 500 lits et recrute des psychologues pour la santé mentale des étudiants

Dhaker Rebai, directeur général de l'Office des oeuvres universitaires pour le Sud (OOUS), a annoncé le déploiement d'un plan logistique et médico-social portant sur la mise à disposition de 18 500 lits pour la rentrée universitaire et le recrutement de psychologues.

S'exprimant ce mardi 8 septembre 2026 au micro de la Radio Nationale, le directeur de l'OOUS, a détaillé les arbitrages budgétaires et humains validés pour les gouvernorats méridionaux. Il confirme la sécurisation d'une capacité d'hébergement globale de 18 500 lits fonctionnels pour absorber les flux de bacheliers. Afin de combler le déficit infrastructurel public sans pénaliser l'équilibre financier des familles, l'office a loué un quota de 6000 lits auprès de complexes immobiliers privés agréés, garantissant leur redistribution aux étudiants au tarif subventionné des foyers gouvernementaux.

Cette extension matérielle des capacités d'accueil s'accompagne d'un renforcement doctrinal profond des unités de médecine préventive et d'écoute au sein des résidences universitaires.« Reconnaissant que l'équilibre psychologique constitue un prérequis absolu à la réussite des parcours académiques, la direction régionale a finalisé le recrutement d'urgence de 2 nouveaux spécialistes en psychologie, ce qui porte à 5 le nombre de cliniciens en activité dans le district », indique-t-il.

L'office, ajoute encore M. Rebai, entend rompre avec l'ancienne stratégie passive consistant à attendre les demandes de consultation des étudiants. « Les équipes de praticiens ont reçu l'ordre d'exécuter des visites de terrain hebdomadaires au coeur même des pavillons d'habitation et de mener des séminaires psychologiques, instaurant un filet de sécurité proactif pour détecter précocement les syndromes de dépression, d'anxiété ou d'isolement liés au déracinement géographique », conclut-il.

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