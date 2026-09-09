Tunisie: Rentrée universitaire 2026-2027 - L'OOUN injecte 1500 lits supplémentaires et distribue 5 millions de repas

Chokri Akremi, directeur général de l'Office des oeuvres universitaires pour le Nord (OOUN) a annoncé ce mardi 8 septembre 2026, une extension de grande envergure des capacités d'accueil préscolaires portant sur l'ouverture de 1500 nouveaux lits pour la rentrée académique. Ce plan logistique, qui porte la capacité globale de l'office à plus de 29 000 lits, vise à sécuriser les conditions d'hébergement et de restauration de 130 000 étudiants du district Nord, tout en renforçant les contrôles sanitaires de l'office en coordination avec les brigades vétérinaires nationales.

Lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale, Chokri Akremi, a confirmé que ces structures de l'OOUN, centralisent la gestion de 50 % de la population estudiantine de la République, un poids démographique qui implique la fourniture de prestations directes au profit d'une fourchette courante de 125 000 à 130 000 universitaires inscrits dans les établissements du Grand Tunis et des gouvernorats limitrophes.

« L'effort d'extension des capacités d'accueil s'est matérialisé par des chantiers de restructuration lourde menés au sein des cités d'habitation les plus saturées du réseau. Les services techniques valident le parachèvement des travaux d'aménagement de la cité universitaire de Rass Tabia, dont le potentiel opérationnel a été augmenté de 500 lits supplémentaires pour culminer à un niveau de 2400 lits fonctionnels », indique-t-il.

Parallèlement, ajoute l'intervenant, l'ingénierie territoriale de l'office acte la mise en exploitation immédiate de la nouvelle cité universitaire Hannibal localisée à Sidi Thabet. « Dotée d'une infrastructure de 300 lits, cette unité d'hébergement neuve sera exclusivement affectée à la prise en charge des étudiantes inscrites auprès de l'Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thabet, le haut responsable rappelant que les normes d'encadrement imposent un plafond strict de 3 lits par chambre au sein du secteur public comme du réseau des foyers privés régis par les cahiers des charges », précise le responsable.

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Le second pilier de cette offensive de rentrée s'articule autour de la sécurisation et du subventionnement massif des circuits de restauration collective et de l'intégration de services de santé mentale pour les étudiants. « Les structures de l'OOUN confirment leur capacité à distribuer un volume annuel de 5 millions de repas chauds, maintenus au tarif réglementaire de 200 millimes l'unité pour préserver le budget des familles, alors même que le coût réel supporté par les lignes de crédit de l'État s'élève à 4000 millimes par plateau », note-t-il encore.

Pour garantir l'équilibre diététique et l'étanchéité sanitaire des cuisines face aux risques d'intoxication, l'office déploie un programme de formation continue pour ses équipes de cuisiniers sous la surveillance de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Cette démarche de vigilance est consolidée par le recrutement d'urgence de médecins vétérinaires contractuels pour l'audit des denrées carnées. Ces derniers sont chargés d'auditer la traçabilité des produits et des denrées périssables avant toute transformation.