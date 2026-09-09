Sénégal: Diphtérie au pays - Le bilan grimpe à 57 cas confirmés et 8 décès, Kédougou toujours en première ligne

L'épidémie de diphtérie continue de progresser au Sénégal. Selon le point de situation publié ce mercredi 9 septembre 2026 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le pays comptabilise désormais 57 cas confirmés et huit décès depuis la détection du premier cas, le 1er août dernier, soit une nette hausse par rapport au bilan de 34 cas et six décès communiqué cinq jours plus tôt, le 4 septembre.

La région de Kédougou (sud-est), déjà la plus touchée depuis le début de la crise, concentre à elle seule 27 des 57 cas recensés, répartis entre les districts de Kédougou (18 cas), Saraya (7 cas) et Salémata (2 cas). Viennent ensuite Dakar (7 cas, principalement à Guédiawaye), Louga (8 cas) et Thiès (7 cas), tandis que Diourbel, Kaolack, Matam et Kolda enregistrent chacune un à quatre cas.

Une progression rapide

L'écart entre les deux derniers bilans (23 cas supplémentaires et deux décès de plus en moins d'une semaine) traduit une accélération de la circulation du bacille diphtérique, en particulier dans la zone de Kédougou où des investigations rétrospectives ont mis au jour, début septembre, plusieurs cas suspects passés inaperçus les mois précédents.

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Rappel sanitaire

Le ministère rappelle que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, évitable par la vaccination. Elle se manifeste par un mal de gorge, de la fièvre, des difficultés à avaler, un enrouement ou un gonflement du cou, parfois accompagnés de difficultés respiratoires liées à la présence de membranes grisâtres dans la gorge. La transmission se fait principalement par voie respiratoire, mais aussi par contact avec des objets contaminés.

Les autorités sanitaires appellent les parents à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) et à compléter les doses manquantes. Elles recommandent une consultation rapide dès l'apparition des premiers symptômes et déconseillent formellement l'automédication.