Sénégal: Grève Sames - La tutelle prête à dialoguer avec les syndicalistes

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'engage à poursuivre le dialogue dans les plus brefs délais à la suite de la grève de 48 h décrétée les 8 et 9 septembre par le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames). L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public mardi.

Dans un document publié ce mardi 8 septembre 2026, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se dit toujours inscrit dans la continuité de prendre les dispositions nécessaires et réaffirme son ouverture au dialogue dans les plus brefs délais.

Cela fait suite à la déclaration du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames), décrétant 48 h de grève. En fait, le Sames et le ministère avaient programmé de se retrouver autour de la table afin d'examiner les différents points de la plateforme revendicative du syndicat.

Rencontre qui, malgré s'être vu la présence des deux camps, n'est pas allée jusqu'à des discussions. Pour cause l'absence du ministre au début de la rencontre qui « n'avait pas pu être présent à l'ouverture de la séance en raison d'autres obligations liées à l'exercice de ses fonctions ».

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D'après le même communiqué, il devait rejoindre la délégation qu'il avait envoyée autour de la table de négociation avant la fin de la rencontre technique. Constatant que le ministre n'était pas présent, la délégation du Sames s'est retirée.

Dans sa note, le ministère « regrette que cet espace de dialogue n'ait pu être mis à profit ». Sur ce, la tutelle a « pris les dispositions nécessaires pour assurer, sur l'ensemble du territoire, la continuité des soins et le fonctionnement des services dans les structures publiques de santé ».

Il réaffirme aussi son engagement à poursuivre les efforts visant à améliorer les conditions d'exercice du personnel.