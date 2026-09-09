Congo-Kinshasa: Un avion de Cargo Transair rate son décollage à l'aéroport de N'djili/Kinshasa

8 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un avion-cargo de la compagnie Cargo Transair a raté son décollage mardi 8 septembre 2026 aux environs de 5h du matin à l'aéroport international de N'djili, à Kinshasa. Il a terminé sa course au bout de la piste, coincé et retenu par le sable, selon des sources proches de la Regie des voies aériennes (RVA).

Il n'y a pas de dégâts humains. Cependant, le trafic a été perturbé ; car certaines compagnies aériennes, comme Air-France, ont annulé leurs vols. En effet, jusque dans la soirée, l'appareil accidenté n'avait pas encore été dégagé du bout de la piste.

Et la cause de cette sortie de piste n'est pas encore connue.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.