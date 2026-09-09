Congo-Kinshasa: Un avion de Cargo Transair rate son décollage à l'aéroport de N'djili/Kinshasa

Un avion-cargo de la compagnie Cargo Transair a raté son décollage mardi 8 septembre 2026 aux environs de 5h du matin à l'aéroport international de N'djili, à Kinshasa. Il a terminé sa course au bout de la piste, coincé et retenu par le sable, selon des sources proches de la Regie des voies aériennes (RVA).

Il n'y a pas de dégâts humains. Cependant, le trafic a été perturbé ; car certaines compagnies aériennes, comme Air-France, ont annulé leurs vols. En effet, jusque dans la soirée, l'appareil accidenté n'avait pas encore été dégagé du bout de la piste.

Et la cause de cette sortie de piste n'est pas encore connue.