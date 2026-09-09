Cote d'Ivoire: Forum économique germano-ivoirien - Le pays ouvre grand ses portes aux investisseurs allemands

Une rencontre économique a réuni le mardi 8 septembre 2026, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), à Abidjan-Plateau, des opérateurs économiques allemands et des chefs d'entreprise ivoiriens. Ils ont exploré les pistes susceptibles de transformer les relations commerciales en investissements et partenariats industriels durables.

Co-organisé par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne et la Cci-CI, le Forum économique Côte d'Ivoire-Allemagne a été consacré aux opportunités d'affaires, aux investissements et aux projets structurants susceptibles de rapprocher davantage les deux communautés d'affaires.

À l'ouverture des travaux, le président de la Cci-CI, Touré Faman, a relevé la solidité des échanges commerciaux entre les deux pays. Selon lui, ceux-ci se sont établis à environ 950 milliards de Fcfa en 2025, soit près de 1,5 milliard d'euros. Les exportations ivoiriennes, dominées notamment par le cacao, le caoutchouc, les amandes de cajou et la mangue, avoisinent 670 milliards de Fcfa contre quelque 280 milliards de Fcfa d'importations en provenance d'Allemagne, principalement constituées de machines et d'équipements, de véhicules, de produits chimiques et pharmaceutiques et autres produits manufacturés.

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Pour Touré Faman, cette balance commerciale favorable à la Côte d'Ivoire ne doit toutefois pas masquer le défi de la transformation de la relation économique. « L'enjeu est désormais de passer d'un commerce de matières premières brutes à un partenariat industriel axé sur la transformation locale, le transfert de compétences et la diversification technologique », a-t-il déclaré.

Le président de la Cci-CI a ainsi appelé à « investir, produire, transformer et innover ensemble », en s'appuyant sur les atouts complémentaires des deux économies. D'un côté, la Côte d'Ivoire dispose d'un marché en croissance, d'infrastructures en développement et d'un positionnement stratégique en Afrique de l'Ouest. De l'autre, l'Allemagne bénéficie d'une expertise industrielle et technologique reconnue, notamment dans l'innovation et l'Industrie 4.0.

Les secteurs de l'agro-industrie, de l'industrie manufacturière, de l'énergie, des infrastructures, de l'eau et de l'assainissement, des technologies et de la logistique apparaissent ainsi comme des domaines prioritaires pour intensifier les investissements allemands en Côte d'Ivoire.

Des opportunités dans le Pnd 2026-2030

Représentant le ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Yapi Evariste, secrétaire dudit ministère, a relevé l'intérêt croissant des entreprises allemandes pour le marché ivoirien. Il a présenté les principales opportunités du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, dont le coût est estimé à 114 000 milliards de FCfa, invitant les investisseurs allemands à s'intéresser davantage aux projets ivoiriens, notamment dans l'énergie, l'agriculture et les infrastructures.

Prenant la parole, Barth Tino, président-directeur général du Conseil économique international (Iwr), a mis en avant le rôle du Conseil économique international dans la promotion d'investissements responsables et durables. Il a estimé que le forum constitue une plateforme privilégiée pour rapprocher les Pme ivoiriennes et allemandes, et favoriser la conclusion de partenariats mutuellement bénéfiques.

Pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Abdallah Azize Diabaté, la coopération entre les deux pays repose sur une longue tradition de confiance. Il a plaidé pour une présence accrue des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire, à travers les investissements, le transfert de technologies et la conclusion de partenariats stratégiques.

Les échanges ont été approfondis à travers plusieurs panels consacrés aux grands projets structurants, aux procédures de passation des marchés publics et aux perspectives d'affaires. Agriculture, énergie, transports, infrastructures, accès aux marchés, fiscalité et services financiers ont notamment été au coeur des discussions.

Les rencontres B2B organisées en marge du forum doivent permettre de prolonger cette dynamique et de transformer les opportunités identifiées en projets. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif est clair : faire de l'Allemagne non seulement un partenaire commercial, mais également un acteur majeur de son industrialisation et de son intégration aux chaînes de valeur régionales.