Maroc: La Compagnie de transport au pays enregistre un accroissement de 23% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026

9 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie de transport au Maroc (CTM), qui opère dans le transport routier au Royaume Chérifien, s'est accru de 23% à l'issue du premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2026, selon les indicateurs du 2ème trimestre 2026 établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est élevé à 525 millions de dirhams (MDH) contre 427 MDH à fin juin 2025. « Cette évolution résulte de la contribution des différentes activités du Groupe, notamment le transport interurbain, le transport maritime et le transport urbain » a souligné la direction de la CTM.

Au premier semestre 2026, les investissements du Groupe CTM s'élèvent à 72 MDH en recul de 19,0% par rapport à la même période en 2025.

Quant à l'endettement du groupe au 30 juin 2026, il connait une baisse de 21,4% comparé au 31 décembre 2025. Selon la direction de CTM, c'est le résultat du remboursement des dettes de financement liées aux investissements du Groupe.

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